В Кремле отреагировали на заявление захотевшего встречи с Путиным Гросси

"Пока в планах у президента таких контактов нет, с ним продолжают взаимодействовать дипломаты и "Росатом" , - сказал представитель Кремля.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что надеется вскоре встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Гросси сообщал, что также планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским , премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой .

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.