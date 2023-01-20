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24 минуты назад

Песков заявил, что Путин пока не планирует встречаться с главой МАГАТЭ Гросси

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что глава российского государства Владимир Путин пока не планирует встречаться с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В Кремле отреагировали на заявление захотевшего встречи с Путиным Гросси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пока в планах у президента таких контактов нет, с ним продолжают взаимодействовать дипломаты и "Росатом", - сказал представитель Кремля.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что надеется вскоре встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Гросси сообщал, что также планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Гросси ответил на слова Медведева о конфликте ядерных держав

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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