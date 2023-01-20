Нарышкин объяснил разницу в использовании атомной энергии между РФ и США

Первое применение атомной энергии Соединенными Штатами привело к гибели мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки, в то время как российские ученые использовали ядерный синтез в мирных целях для его внедрения в систему национальной энергетики, заявил глава Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

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Эти слова прозвучали на круглом столе, посвященном выдающимся отечественным открытиям в области физики - мероприятие организовали в честь 100-летия со дня рождения физика, нобелевского лауреата Николая Басова.

"Первое практическое использование ядерной энергии американцами - это Хиросима и Нагасаки, сотни тысяч убитых, покалеченных. Первое практическое использование ядерной энергии в нашей стране - это первая атомная станция, которая служила людям", - сказал Нарышкин.

По его мнению, данный пример иллюстрирует отношение США к атомной энергии в качестве оружия, в то время как Россия использует атом исключительно в мирных целях.

"В этом сравнении, мне кажется, такое фундаментальное различие морали и глубинной сути двух государств, в отношении одной и другой страны к судьбе человеческой цивилизации", - добавил Нарышкин.

Посетив после круглого стола открывшуюся в Доме Российского исторического общества выставку "Николай Басов. Луч света", Нарышкин отметил, что "удивительная судьба этого человека может стать ярким примером для каждого, кто хотел бы посвятить жизнь служению науке".