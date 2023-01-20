Нарышкин объяснил разницу в использовании атомной энергии между РФ и США

Первое применение атомной энергии Соединенными Штатами привело к гибели мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки, в то время как российские ученые использовали ядерный синтез в мирных целях для его внедрения в систему национальной энергетики, заявил глава Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
Эти слова прозвучали на круглом столе, посвященном выдающимся отечественным открытиям в области физики - мероприятие организовали в честь 100-летия со дня рождения физика, нобелевского лауреата Николая Басова.
"Первое практическое использование ядерной энергии американцами - это Хиросима и Нагасаки, сотни тысяч убитых, покалеченных. Первое практическое использование ядерной энергии в нашей стране - это первая атомная станция, которая служила людям", - сказал Нарышкин.
По его мнению, данный пример иллюстрирует отношение США к атомной энергии в качестве оружия, в то время как Россия использует атом исключительно в мирных целях.
"В этом сравнении, мне кажется, такое фундаментальное различие морали и глубинной сути двух государств, в отношении одной и другой страны к судьбе человеческой цивилизации", - добавил Нарышкин.
Посетив после круглого стола открывшуюся в Доме Российского исторического общества выставку "Николай Басов. Луч света", Нарышкин отметил, что "удивительная судьба этого человека может стать ярким примером для каждого, кто хотел бы посвятить жизнь служению науке".
"Благодаря невероятному упорству, целеустремленности и, конечно, таланту уроженец маленького города Усмань в Липецкой области добился огромных успехов, сделал головокружительную академическую карьеру, стал одним из создателей нового направления науки - лазерная физика, квантовая электроника, был удостоен престижной Нобелевской премии", - подчеркнул председатель Российского исторического общества.