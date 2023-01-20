ЦИК объявил о начале подготовки к президентской избирательной кампании в России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже начала подготовку к президентской избирательной кампании в России. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам, передает РИА Новости.

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Памфилова указала на планы разработать меры, которые улучшат общественный контроль на выборах. Она также сообщила о проведении работы по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной и кадровой.

«Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях «, - указала Памфилова.

Выборы президента в России запланированы на весну следующего года. От действующего главы государства Владимира Путина информации об участии в них пока не поступало.

30 ноября 2021 года в ходе форума «Россия зовет!» Владимир Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок на пост президента страны.