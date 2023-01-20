В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
36 минут назад

ЦИК объявил о начале подготовки к президентской избирательной кампании

Лера Букина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже начала подготовку к президентской избирательной кампании в России. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам, передает РИА Новости.

ЦИК объявил о начале подготовки к президентской избирательной кампании в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Памфилова указала на планы разработать меры, которые улучшат общественный контроль на выборах. Она также сообщила о проведении работы по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной и кадровой.

«Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях «, - указала Памфилова.

Выборы президента в России запланированы на весну следующего года. От действующего главы государства Владимира Путина информации об участии в них пока не поступало.

30 ноября 2021 года в ходе форума «Россия зовет!» Владимир Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок на пост президента страны.

Путина впервые избрали президентом России в 2000 году. Его переизбрание произошло в 2004, 2012 и 2018 годах. У Путина появилась возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году после того, как к Конституции РФ были приняты поправки.

Политика,Элла Памфилова,Владимир Путин,ЦИК России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители