ЦИК объявил о начале подготовки к президентской избирательной кампании в России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже начала подготовку к президентской избирательной кампании в России. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам, передает РИА Новости.
Памфилова указала на планы разработать меры, которые улучшат общественный контроль на выборах. Она также сообщила о проведении работы по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной и кадровой.
«Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях «, - указала Памфилова.
Выборы президента в России запланированы на весну следующего года. От действующего главы государства Владимира Путина информации об участии в них пока не поступало.
30 ноября 2021 года в ходе форума «Россия зовет!» Владимир Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок на пост президента страны.
Путина впервые избрали президентом России в 2000 году. Его переизбрание произошло в 2004, 2012 и 2018 годах. У Путина появилась возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году после того, как к Конституции РФ были приняты поправки.