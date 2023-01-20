Путин поговорил по телефону с Токаевым

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает РИА Новости.
Главы двух государств обсудили актуальные темы развития партнерства между Россией и Казахстаном.
«В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Уточняется, что также были затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере между двух стран.
Предыдущий раз Путин и Токаев общались по телефону 3 января. Тогда они отметили высокий уровень российско-казахстанских отношений и поздравили друг друга с Новым годом.