Путин поговорил по телефону с Токаевым

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

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Главы двух государств обсудили актуальные темы развития партнерства между Россией и Казахстаном.

«В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Уточняется, что также были затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере между двух стран.