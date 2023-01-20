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13 минут назад

Джабаров прокомментировал немецкие поставки вооружения Украине

Парламентская газета

Встреча в «Рамштайне», имеет большое значение, так как на ней обсудят конкретные детали — сколько оружия и какие поставки будут на Украину и какие страны это сделают. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 20 января в пресс-центре «Парламентской газеты» в ходе подведения политических итогов недели.

Джабаров прокомментировал немецкие поставки вооружения Украине
Фото:  Юрий Инякин/ПГ Юрий Инякин/ПГ

Напомним, что восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или встреча в формате «Рамштайн», состоится на одноименной военной базе США в Германии 20 января 2023 года. В Пентагоне ранее сообщили, что участие в восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины примут руководители оборонных ведомств около 50 стран

Сенатор отметил, что не стоит преувеличивать поддержку западных стран, так как они уже готовы снять вооружение с действующих резервов и поставить Киеву.

«То, что сейчас речь идет о танках, самоходном оружии, бронированных машинах — речь идет о попытке организации контрнаступления, — сказал Джабаров. — Меня смущает позиция в этом плане Федеративной Республики Германия, которая быстро забыла уроки двух мировых войн, в результате которых она оказалась в ужасно разобранном состоянии и потребовались десятки лет, пока страна выкарабкается и встанет на путь развития».

По словам парламентария, сейчас ФРГ катится к состоянию, которое было в 30-е годы прошлого века, когда Германия, взяв под себя Европу, двинулась на СССР: «Чем это закончилось, мы знаем».

Политика,Владимир Джабаров,Комитет Совета Федерации по международным делам,Пентагон,
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