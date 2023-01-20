В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
10 минут назад

ЦИК объявил о начале подготовки к президентской избирательной кампании в России

Lenta.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже готовится к старту президентской избирательной кампании в России. Об этом объявила глава комиссии Элла Памфилова, ее слова приводит ТАСС.

ЦИК объявил о начале подготовки к президентской избирательной кампании в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Памфилова отметила, что время до начала кампании пролетит незаметно, поэтому подготовка ведется заранее.

«Конечно, готовимся. А как иначе? (...) Все, что можно подготовить сейчас - техническую, цифровую, методологическую, организационную, кадровую базы — мы осуществляем с прицелом на президентскую кампанию», — заявила глава ЦИК.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер еще не принял решение, будет ли участвовать в выборах в 2024 году. В свою очередь, в 2021 году глава государства объяснил, что само наличие у него права избираться на новый срок, которое он получил после внесения поправок в Конституцию в 2020 году, стабилизирует ситуацию в стране.

Политика,Элла Памфилова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЦИК России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители