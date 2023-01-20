В Крыму предупредили об ответном ударе в случае атаки Киева

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что по Украине «сполна ударят», если ВСУ попытаются напасть на Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

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The New York Times ранее написала, что в администрации президента США Джо Байдена задумались о том, чтобы разрешить атаки Украины на Крым с помощью американского оружия.

По данным NYT, речь идет об атаках с помощью разнообразных вооружений - от систем залпового огня HIMARS до бронемашин Bradley.

В США считают, что атаки на Крым способны укрепить позиции Украины на будущих переговорах.

Как заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх 19 января, США считают, что Украина имеет право атаковать Крым любыми средствами.

«Пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», - так прокомментировал это Константинов.