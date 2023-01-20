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27 минут назад

Посольство РФ: план отдать Киеву актив Москвы дискредитируют финансовую систему США

ТАССиещё 1

Намерение передать Украине часть конфискованных активов России дискредитирует финансовую систему США и безопасность долларовой юрисдикции. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии российского посольства в Вашингтоне.

Посольство РФ: план отдать Киеву актив Москвы дискредитируют финансовую систему США
Фото: ТАССТАСС

"Обратили внимание на очередные заявления представителей администрации [США] о намерении в скором времени передать некие конфискованные средства российских предпринимателей Украине. Налицо игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми американских ценностей", - отметили российские дипломаты в своем телеграм-канале.

Они подчеркнули, что "подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства". "Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной, да и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции", - отмечается в комментарии.

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