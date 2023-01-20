Посольство РФ: план отдать Киеву актив Москвы дискредитируют финансовую систему США

"Обратили внимание на очередные заявления представителей администрации [США] о намерении в скором времени передать некие конфискованные средства российских предпринимателей Украине. Налицо игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми американских ценностей", - отметили российские дипломаты в своем телеграм-канале.