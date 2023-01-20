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49 минут назад

Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов

Елена Прошина

Власти России постоянно предупреждают Соединенные Штаты, что их политический курс ведет мир к катастрофическому сценарию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

Антонов: Россия предупреждает США о катастрофичности их политики
Фото: ТАССТАСС

«Мы… постоянно предупреждаем Вашингтон, что взятый им курс на нанесение нам стратегического поражения "на поле боя" стремительно ведет мир к катастрофическому сценарию», — заявил дипломат.

Посол опроверг утверждения о том, что Москва якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их «пустопорожними и безответственными».

«Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом», — подчеркнул Антонов.

Напомним, 19 января бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.

«А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта», — сказал политик.

Медведев предупредил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

Как заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, ядерную войну нельзя начинать. В ней невозможно одержать победу. Так он прокомментировал слова Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.

Политика,Анатолий Антонов,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Госдеп США,
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