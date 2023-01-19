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28 минут назад

США назвали опасной риторику со стороны России о риске ядерного конфликта

ТАССиещё 2

Власти США считают опасной риторику со стороны РФ о риске ядерного конфликта, призывают снижать ее накал. Об этом заявила на брифинге в четверг первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Белый дом прокомментировал заявление Медведева о ядерной войне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ее попросили прокомментировать слова зампреда Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.

"Я сама не видела это заявление, так что советую вам обратиться в Совет национальной безопасности Белого дома за дальнейшими комментариями. Однако, я думаю, вы слышали, как президент [США Джо Байден] сам говорил в прошлом, что подобная риторика <...> опасна, что мы должны снижать [накал]", - сказала в ответ Далтон.

Медведев: поражение ядерной державы в обычном конфликте может спровоцировать ядерную войну

Брифинг проходил на борту самолета американского лидера, который отправился из Вашингтона в поездку в штат Калифорния.

Ранее в четверг Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал прозвучавшие на форуме в Давосе высказывания о том, что "Россия должна проиграть" на Украине. По мнению замглавы СБ, ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, это должно быть очевидно любому западному политику. Как заявил Медведев, "[западный политикам] не приходит в голову сделать <...> элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,Администрация США,
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