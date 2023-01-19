Белый дом прокомментировал заявление Медведева о ядерной войне

"Я сама не видела это заявление, так что советую вам обратиться в Совет национальной безопасности Белого дома за дальнейшими комментариями. Однако, я думаю, вы слышали, как президент [США Джо Байден] сам говорил в прошлом, что подобная риторика <...> опасна, что мы должны снижать [накал]", - сказала в ответ Далтон.