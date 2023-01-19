Белый дом прокомментировал заявление Медведева о ядерной войне

Власти США считают опасной риторику со стороны РФ о риске ядерного конфликта, призывают снижать ее накал. Об этом заявила на брифинге в четверг первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
Ее попросили прокомментировать слова зампреда Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.
"Я сама не видела это заявление, так что советую вам обратиться в Совет национальной безопасности Белого дома за дальнейшими комментариями. Однако, я думаю, вы слышали, как президент [США Джо Байден] сам говорил в прошлом, что подобная риторика <...> опасна, что мы должны снижать [накал]", - сказала в ответ Далтон.
Брифинг проходил на борту самолета американского лидера, который отправился из Вашингтона в поездку в штат Калифорния.
Ранее в четверг Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал прозвучавшие на форуме в Давосе высказывания о том, что "Россия должна проиграть" на Украине. По мнению замглавы СБ, ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, это должно быть очевидно любому западному политику. Как заявил Медведев, "[западный политикам] не приходит в голову сделать <...> элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".