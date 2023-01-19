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1 час назад

Скончался экс-депутат Госдумы Андрей Попов

Елена Прошина

Экс-депутат Госдумы Андрей Попов, помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-начальник управления администрации президента (АП) по внутренней политике, скончался на 60-м году жизни. Об этом пишет РБК.

Скончался экс-депутат Госдумы Андрей Попов
Фото: wikimedia.org | Duma.gov.ru/CC BY 4.0wikimedia.org | Duma.gov.ru/CC BY 4.0

«Печальная история. Это человек из команды [экс-помощника президента России Владислава] Суркова, вместе с ним он пришел работать в администрацию президента», - уточнил депутат Госдумы Леонид Ивлев, который ранее был заместителем Попова.

Парламентарий напомнил, что при Попове создавалась партия «Единая Россия», проходили первые парламентские выборы.

Ивлев уточнил, что его бывший начальник в последнее время нигде не работал, жил на пенсии. Он добавил, что у общественного деятеля были «проблемы с сердцем».

Андрей Попов 28 июня 1963 года в Костанайской области Казахстана. Работал слесарем, инженером и экономистом. В Думу был избран в 1993 году, был членом фракции Аграрной партии. В 1995-м баллотировался во вторую Думу по списку той же партии, но она не преодолела пятипроцентный барьер.

С 1996-го по 1999-й был помощником мэра Москвы Юрия Лужкова, когда тот также был членом Совета Федерации (1996-2001 год).

Затем стал помощником руководителя администрации президента (пост тогда занимал Александр Волошин), с 2001-го по 2004-й возглавлял Главное территориальное управление администрации, с 2004-го по 2006-й — управление по внутренней политике.

Политика,Леонид Ивлев,Александр Волошин,Юрий Лужков,Андрей Попов,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
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