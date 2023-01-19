В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
5 минут назад

Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) из-за убийства члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.

Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева стало следствием неразберихи в первые дни начала конфликта в стране. Он также подтвердил, что погибший не был российским агентом.

«Запрещённый ИГИЛ — это наивные дети по сравнению с киевским режимом», — написала Захарова, комментируя заявление Подоляка.

Политика,Михаил Подоляк,Мария Захарова,МИД России,Исламское государство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители