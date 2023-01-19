Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) из-за убийства члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева стало следствием неразберихи в первые дни начала конфликта в стране. Он также подтвердил, что погибший не был российским агентом.