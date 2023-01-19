США решили передать часть конфискованных активов РФ Украине

Американские власти в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Об этом заявил в четверг на семинаре в Гудзоновском институте руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
"В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины", - сказал он. "Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий", - добавил Адамс.