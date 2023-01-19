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12 минут назад

США намерены начать передачу части конфискованных российских активов Украине

ТАСС

Американские власти в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Об этом заявил в четверг на семинаре в Гудзоновском институте руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.

США решили передать часть конфискованных активов РФ Украине
Фото: ТАССТАСС

"В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины", - сказал он. "Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий", - добавил Адамс.

Политика,Министерство юстиции США,
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