В Совфеде ответили на слова Зеленского о сомнении в существовании Путина

В словах президента Украины Владимира Зеленского о сомнении в существовании российского лидера Владимира Путина есть симптом болезни. Об этом в беседе с News.ru заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе усомнился в том, что Путин жив. Поэтому он не знает, с кем проводить потенциальные переговоры.
По мнению Цекова, поведение Зеленского свидетельствует о серьезной интоксикации.
«У него начались галлюцинации, он начинает галлюцинировать и высказывать подобные сомнения. А как по-другому это можно оценить? Передозировка от всего — и алкоголь, и наркотики», — заявил сенатор.
Цеков отметил, что поставил Зеленскому диагноз дистанционно, оценив то, как президент Украины «дергается».
«Он стопроцентный наркоман», — уверенно заявил член верхней палаты парламента.
По образованию Цеков — врач. В 1977 году он окончил Крымский государственный медицинский институт, с 1979 по 1994 годы работал хирургом.