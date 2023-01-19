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1 час назад

Захарова предупредила о крупном религиозном расколе на Украине

Lenta.ru

Политика Украины в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) может привести к крупнейшему в современной истории религиозному расколу. Об этом заявила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заседание Совета безопасности ООН по гонениям на православие в республике.

Захарова предупредила о крупном религиозном расколе на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подобная государственная политика Киева имеет опасные последствия и может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы», — написала Захарова.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность свободой вероисповедания на Украине. По словам помощницы генсека всемирной организации Илзе Брандс Керис, новые законопроекты могут подрывать право свободу на исповедание религии.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,ООН,
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