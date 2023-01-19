Лукашенко рассказал Лаврову, как его «приятно удивила» Украина

«Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи», — пояснил Лукашенко.