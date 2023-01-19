Лукашенко рассказал Лаврову, как его «приятно удивила» Украина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск придерживается одинаковой позиции с Москвой по ситуации вокруг Украины, передает БелТА. На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым он отметил, что в последнее время определенные шаги украинской стороны его «приятно удивляют».
«Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи», — пояснил Лукашенко.
Как указал президент Белоруссии, 2022 год показал, что Минск способен выдержать провокации, направленные против него со стороны Запада. Он также добавил, что белорусская сторона готова работать с Москвой по любым мирным инициативам.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия делает все необходимое для помощи России в решении связанных со специальной военной операцией проблем.