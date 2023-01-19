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35 минут назад

Лукашенко рассказал Лаврову, как его «приятно удивила» Украина

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск придерживается одинаковой позиции с Москвой по ситуации вокруг Украины, передает БелТА. На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым он отметил, что в последнее время определенные шаги украинской стороны его «приятно удивляют».

Лукашенко рассказал Лаврову, как его «приятно удивила» Украина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи», — пояснил Лукашенко.

Как указал президент Белоруссии, 2022 год показал, что Минск способен выдержать провокации, направленные против него со стороны Запада. Он также добавил, что белорусская сторона готова работать с Москвой по любым мирным инициативам.

Лукашенко заявил, что попытки удушить Белоруссию и Россию провалились

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия делает все необходимое для помощи России в решении связанных со специальной военной операцией проблем.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Лавров,МИД России,
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