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35 минут назад

Лавров заявил, что Россия сделает все, чтобы Запад "протрезвел" в ситуации вокруг Украины

ТАСС

Москва будет делать все, чтобы у Запада наступило отрезвление в украинском вопросе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

Лавров: Россия сделает все, чтобы Запад "протрезвел" в ситуации вокруг Украины
Фото: ТАССТАСС

Как указал Лавров, Запад реализовывал свою задачу сделать из Украины "анти-Россию" с целью нанесения ущерба законным интересам РФ, ее ослабления, а также нанесения стратегического поражения "с прицелом на то, чтобы поставить под вопрос ее территориальную целостность". "Это люди абсолютно зарвавшиеся, это люди, которые ставят свои неуемные политические амбиции, попытку реализации чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов", - заявил он.

"Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО, Евросоюза поскорее протрезвели", - добавил министр.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ЕС,
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