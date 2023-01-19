Лавров: Россия сделает все, чтобы Запад "протрезвел" в ситуации вокруг Украины

Как указал Лавров, Запад реализовывал свою задачу сделать из Украины "анти-Россию" с целью нанесения ущерба законным интересам РФ, ее ослабления, а также нанесения стратегического поражения "с прицелом на то, чтобы поставить под вопрос ее территориальную целостность". "Это люди абсолютно зарвавшиеся, это люди, которые ставят свои неуемные политические амбиции, попытку реализации чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов", - заявил он.