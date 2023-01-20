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7 минут назад

Мишустин заявил о грубом давлении на Россию со стороны Запада

Lenta.ruиещё 3

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день Запад оказывает грубое давление на Россию, а также на государства, которые с ней сотрудничают. Его слова передает ТАСС.

Мишустин заявил о грубом давлении на Россию со стороны Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом премьер рассказал во время своего выступления на Российско-туркменском бизнес-форуме. «На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление. Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности», — подчеркнул Мишустин. По его словам, в первую очередь это поспособствует укреплению суверенитета в экономической, финансовой и технологической сферах.

Политик указал, что в настоящий момент работа в стране проходит в нестандартных условиях, поскольку переформатируется глобальная финансово-экономическая архитектура, привычные механизмы потеряли свою эффективность, а считавшиеся мировыми расчетными единицами валюты показали свою ненадежность.

Политика,Михаил Мишустин,
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