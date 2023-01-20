Мишустин заявил о грубом давлении на Россию со стороны Запада

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день Запад оказывает грубое давление на Россию, а также на государства, которые с ней сотрудничают. Его слова передает ТАСС .

Об этом премьер рассказал во время своего выступления на Российско-туркменском бизнес-форуме. «На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление. Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности», — подчеркнул Мишустин. По его словам, в первую очередь это поспособствует укреплению суверенитета в экономической, финансовой и технологической сферах.