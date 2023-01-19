Мишустин: Запад оказывает грубое давление на Россию

"На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление. Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности. Прежде всего, для укрепления суверенитета в самых разных сферах, в том числе - экономической, финансовой, технологической", - подчеркнул Мишустин.