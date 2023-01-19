Мишустин: Запад оказывает грубое давление на Россию

Запад оказывает сейчас грубое давление на Россию и ее стран-партнеров, это время больших вызовов, но и новых возможностей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, выступая на Российско-туркменском бизнес-форуме.
Он отметил, что сейчас идет работа в нестандартных условиях, переформатируется глобальная финансово-экономическая архитектура, привычные механизмы уже не срабатывают, валюты, считавшиеся мировыми расчетными единицами, показали свою ненадежность.
"На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление. Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности. Прежде всего, для укрепления суверенитета в самых разных сферах, в том числе - экономической, финансовой, технологической", - подчеркнул Мишустин.