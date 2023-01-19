Иран отказался признать вхождение в РФ Крыма и новых регионов

Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы мы не признали отделение Крыма…, Луганской и Донецкой областей от Украины <...> конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся, — заявил глава внешнеполитического ведомства.