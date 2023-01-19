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54 минуты назад

Иран не признал вхождение в Россию Крыма и новых регионов

News.ru

Иран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, заявил агентству TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. По его словам, несмотря на отличные отношения с Москвой, Тегеран настаивает на том, что конфликт на Украине — не решение в данной ситуации.

Иран отказался признать вхождение в РФ Крыма и новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы мы не признали отделение Крыма…, Луганской и Донецкой областей от Украины <...> конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

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