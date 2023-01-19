Иран отказался признать вхождение в РФ Крыма и новых регионов

«Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся», – подчеркнул Абдоллахиан.