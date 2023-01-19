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54 минуты назад

В Иране высказались о признании присоединения к России новых регионов

Елена Прошина

Несмотря на прекрасные отношения с Москвой, Иран не признает вхождение в состав РФ Крыма и новых территорий, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство TRT World.

Иран отказался признать вхождение в РФ Крыма и новых регионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на отличные отношения с Москвой, Тегеран не признал присоединение Крыма, а также новых территорий.

«Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся», – подчеркнул Абдоллахиан.

Сербия объяснила отказ признать Крым российским

Ранее Иран предложил России вместе бороться с санкциями Запада. Для этого предполагается ускорить реализацию совместных экономических проектов и создать совместные институты для борьбы с западными санкциями, а также привлечение стран, против которых были введены рестрикции.

Политика,
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