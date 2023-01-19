Иран отказался признать вхождение в РФ Крыма и новых регионов

Несмотря на прекрасные отношения с Москвой, Иран не признает вхождение в состав РФ Крыма и новых территорий, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство TRT World.
По его словам, Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на отличные отношения с Москвой, Тегеран не признал присоединение Крыма, а также новых территорий.
«Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся», – подчеркнул Абдоллахиан.
Ранее Иран предложил России вместе бороться с санкциями Запада. Для этого предполагается ускорить реализацию совместных экономических проектов и создать совместные институты для борьбы с западными санкциями, а также привлечение стран, против которых были введены рестрикции.