Лавров обсудил с Лукашенко военное сотрудничество

«В ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества, в соответствии с теми договоренностями, которые достигаются президентами наших государств в контексте продвижения Союзного государства, России, Белоруссии, и в военно-политической сфере, сфере обеспечения нашей безопасности», — сказал Лавров.