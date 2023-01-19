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1 час назад

Лавров обсудил с Лукашенко военное сотрудничество

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сотрудничество двух стран в военно-политической сфере и обеспечение совместной безопасности. Об этом заявил сам глава российской дипломатии в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров обсудил с Лукашенко военное сотрудничество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества, в соответствии с теми договоренностями, которые достигаются президентами наших государств в контексте продвижения Союзного государства, России, Белоруссии, и в военно-политической сфере, сфере обеспечения нашей безопасности», — сказал Лавров.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Лавров,МИД России,
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