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1 час назад

Врио министра и депутат подрались в российском городе

Lenta.ruиещё 2

В Самаре подрались врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и депутат райсовета Алексей Митрофанов. Об этом в своем Telegram-канале сообщал депутат Государственной Думы от этого региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел у входа в городскую кофейню. По словам парламентария, отношения Андреева и Митрофанова давно были неприязненными, и при личной встрече чиновники решили продолжить конфликт на улице.

«По словам депутата, министр ударил его кулаком в лицо, а затем распылил в него газовый баллончик. Министр утверждает, что депутата не бил, а баллончик использовал превентивно, испугавшись, что тот его ударит», — рассказал Хинштейн.

Он добавил, что полиция Самары уже начала проверку по факту случившегося и отметил, что министру может грозить уголовная ответственность.

Похожий случай произошел в Омской области — там главу сельского поселения избили на встрече с жителями. При этом к нападению может быть причастен другой российский чиновник.

Политика,Видео,Игорь Андреев,Алексей Митрофанов,Александр Хинштейн,Госдума,
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