Пушилин включил Соледар в зону ответственности администрации Шахтерска

«В связи с освобождением территорий, ранее находившихся под контролем Украины, в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на указанных территориях внести в пункт 2 указа главы ДНР от 3 марта 2022 года изменения», — говорится в документе.