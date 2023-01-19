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25 минут назад

Пушилин включил Соледар в зону ответственности администрации Шахтерска

Газета.Ruиещё 3

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин временно включил город Соледар и поселок Подгорное в зону ответственности администрации Шахтерска. Соответствующий указ опубликован на сайте врио главы региона.

Пушилин включил Соледар в зону ответственности администрации Шахтерска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с освобождением территорий, ранее находившихся под контролем Украины, в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на указанных территориях внести в пункт 2 указа главы ДНР от 3 марта 2022 года изменения», — говорится в документе.

Политика,Денис Пушилин,
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