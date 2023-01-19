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16 минут назад

Лавров раскрыл позицию Лукашенко по вопросу СВО

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия разделяют единую позицию по вопросу целей спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине в рамках проведения спецоперации. Он подчеркнул, что у России и Белоруссии единая позиция по этому вопросу.

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«У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы», — сказал Лавров.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что попытки задушить Россию и Белоруссию провалились. Он подчеркнул, что несмотря на антироссийскую политику, положение дел в торговле между странами значительно улучшилось.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Минск обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко создание единого оборонного пространства и обеспечение безопасности союзного государства.

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