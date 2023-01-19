В Кремле отреагировали на информацию о поставках на Украину вооружений

Поставки Киеву вооружений для нанесения ударов по российской территории могут вывести конфликт на новый уровень. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы РФ не оставят без ответа удары по территории государства, в том числе и в Крыму. Так он прокомментировал заявления западных политиков о скорых поставках современной бронетехники и слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о допустимости применения американских вооружений для ударов по полуострову.

Песков отметил, что слова Антонова отражает позицию Кремля. Он подчеркнул, что сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине подобных вооружений опасна.

«Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейской безопасности», — заявил Песков.