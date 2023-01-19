В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
18 минут назад

В Кремле отреагировали на информацию о поставках на Украину вооружений

Никита Бородкин

Поставки Киеву вооружений для нанесения ударов по российской территории могут вывести конфликт на новый уровень. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на информацию о поставках на Украину вооружений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы РФ не оставят без ответа удары по территории государства, в том числе и в Крыму. Так он прокомментировал заявления западных политиков о скорых поставках современной бронетехники и слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о допустимости применения американских вооружений для ударов по полуострову.

Песков отметил, что слова Антонова отражает позицию Кремля. Он подчеркнул, что сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине подобных вооружений опасна.

«Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейской безопасности», — заявил Песков.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада начали активно поддерживать Киев вооружениями, постепенно расширяя ассортимент поставок, включая в них более тяжелую технику.

Политика,Нед Прайс,Анатолий Антонов,Дмитрий Песков,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители