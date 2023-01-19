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21 минуту назад

Песков оценил заявление Медведева о ядерном противостоянии

Мария Иванова

Заявление замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что проигрыш ядерной державы в войне может спровоцировать начало ядерного противостояния, не противоречит доктрине страны. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявление Медведева о ядерном противостоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Медведев в своем Telegram-канале предупредил о том, что проигрыш ядерной державы в обычной войне «может спровоцировать начало войны ядерной». Он также отметил, что ядерные державы «не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».

Медведев: поражение ядерной державы в обычном конфликте может спровоцировать ядерную войну

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировал это высказывание, ответив на вопрос журналистов о том, готова ли Россия применить ядерное оружие или изменить доктрину.

«Нет. Это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В российской военной доктрине прописано, что применение ядерного оружия возможно только в случае, «когда под угрозу поставлено само существование государства», либо в ответ «на применение ядерного и других видов оружия массового поражения».

Политика,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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