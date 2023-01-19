Песков прокомментировал заявление Медведева о ядерном противостоянии

Заявление замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что проигрыш ядерной державы в войне может спровоцировать начало ядерного противостояния, не противоречит доктрине страны. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее Медведев в своем Telegram-канале предупредил о том, что проигрыш ядерной державы в обычной войне «может спровоцировать начало войны ядерной». Он также отметил, что ядерные державы «не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировал это высказывание, ответив на вопрос журналистов о том, готова ли Россия применить ядерное оружие или изменить доктрину.

«Нет. Это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.