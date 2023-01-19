Эксперт оценил неучастие России в Мюнхенской конференции

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин высказался о неучастии России в Мюнхенской конференции 2023 года, отметив, что форум стал площадкой для антироссийских высказываний, а Москва ничего не потеряла из-за отсутствия на нем своих представителей.
В рамках конференции обсуждение представителями РФ вопросов, связанных с урегулированием ситуации на Украине, было бы невозможно, отметил специалист.
"Бессмысленно что-то обсуждать в формате мероприятия антироссийской направленности. Мюнхенская конференция - это очередное мероприятие, ориентированное на то, чтобы использовать его либо как площадку против России, либо разрушить те немногие оставшиеся институты международной безопасности, которые не в полной мере соответствуют этим задачам. То есть у США варианта два: либо в большей степени переориентировать эти институты на антироссийскую тематику, либо их просто уничтожить. Какой бы институт мы бы ни взяли - он рассматривается Соединенными Штатами только с этой точки зрения", — сказал Подберезкин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров четко сформулировал аналогию межу созданием Вашингтоном коалиции против РФ и аналогичными действиями Адольфа Гитлера и Наполеона, отметил профессор.
"Прежде я часто использовал подобные сравнения, но они не привлекали к себе внимание. А сейчас Лавров очень правильно использовал эту аналогию. И в данном случае Мюнхенская конференция просто стала бы площадкой для того, чтобы поддержать США в их нападках на Россию", — сказал он.
Подберезкин подчеркнул, что на Мюнхенской конференции нет объективности в оценке мнений.
"Когда [президент РФ Владимир] Путин в феврале 2007 года попытался объективно подойти к проблеме и сказать: "Ну как же так?" - его не услышали. Это выступление не восприняли. Поэтому какой смысл участвовать в таких форумах? Это то же самое, что и наше участие в Совете Европы или ОБСЕ, которые давно превратились в антироссийские мероприятия", — заключил аналитик.
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген ранее сообщил, что официальные представители России не были приглашены на форум, который пройдет с 17 по 19 февраля 2023 года. Вместе с тем в российском МИДе в начале декабря прошлого года заявили, что Москва не собиралась принимать участие в конференции, даже если бы ее пригласили.