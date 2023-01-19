Эксперт оценил неучастие России в Мюнхенской конференции

"Бессмысленно что-то обсуждать в формате мероприятия антироссийской направленности. Мюнхенская конференция - это очередное мероприятие, ориентированное на то, чтобы использовать его либо как площадку против России, либо разрушить те немногие оставшиеся институты международной безопасности, которые не в полной мере соответствуют этим задачам. То есть у США варианта два: либо в большей степени переориентировать эти институты на антироссийскую тематику, либо их просто уничтожить. Какой бы институт мы бы ни взяли - он рассматривается Соединенными Штатами только с этой точки зрения", — сказал Подберезкин.