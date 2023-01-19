«Чем раньше согласится, тем быстрее закончится»: в Кремле дали совет Зеленскому

«Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, <…> что Россия и Путин есть и будут, <…> тем лучше для такой страны, как Украина», - подчеркнул Песков.