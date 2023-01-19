«Чем раньше согласится, тем быстрее закончится»: в Кремле дали совет Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чем раньше глава Украины Владимир Зеленский согласится учесть требования России, «тем быстрее все закончится». Об этом сообщает РИА Новости.
Песков заявил, что власти Украины предпочли бы, чтобы президент Владимир Путин и Россия не существовали, «но они есть и будут».
«Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, <…> что Россия и Путин есть и будут, <…> тем лучше для такой страны, как Украина», - подчеркнул Песков.
Он добавил, что требования России будут достигнуты «так или иначе». Чем раньше власти Украины это осознают и проявят готовность учитывать интересы РФ, «тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению», заключил он.
Ранее Зеленский, комментируя возможность переговоров с Россией, заявил, что «не совсем понимает, с кем и о чем говорить».
Выступая на «Украинском завтраке» в Давосе, Зеленский усомнился в существовании Путина и предположил, что решения принимает некий «круг лиц».
В Кремле ранее подчеркивали, что украинские власти на законодательном уровне исключили для себя возможность переговоров.
В октябре 2022 года Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.