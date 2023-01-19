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52 минуты назад

В Госдуме поддержали идею принимать на госдолжности только отслуживших в армии

Lenta.ru

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев поддержал предложение принимать на госдолжности только отслуживших в армии, а также получивших военно-учетную специальность россиян и назвал его рациональным. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В Госдуме поддержали идею принимать на госдолжности отслуживших в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее с такой идеей выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, таким образом в стране будет реализована система кадровых лифтов, когда каждый человек, независимо от места работы, «сможет защищать свою страну». Он подчеркнул, что это касается занятия госдолжностей, участия в выборах депутатов Госдумы, а также работы в судебной системе и органах прокуратуры.

«Если человек по Конституции обязан служить в армии, но по какой-то причине этого не сделал, целесообразно спросить (потому что государственная служба — это тоже служба): если он отказался служить государству один раз, то почему мы должны быть уверены, что он будет хорошо служить второй раз?» — считает Исаев.

Согласно действующему на территории России законодательству, уже в настоящее время обязательно пройти службу в армии, чтобы начать работать в ряде сфер государственной службы. Для выборных должностей таких оговорок нет.

Политика,Андрей Исаев,Вячеслав Володин,Госдума,
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