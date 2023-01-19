В Госдуме поддержали идею принимать на госдолжности отслуживших в армии

«Если человек по Конституции обязан служить в армии, но по какой-то причине этого не сделал, целесообразно спросить (потому что государственная служба — это тоже служба): если он отказался служить государству один раз, то почему мы должны быть уверены, что он будет хорошо служить второй раз?» — считает Исаев.