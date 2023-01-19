Посол РФ: Россия рассчитывает, что Израиль не станет поставлять вооружения Украине

"Для обеих стран важно, чтоб эта линия [Израиля] на отказ от поставок любых вооружений, их компонентов и прочего в зону конфликта для Украины была продолжена", - сказал он в ходе дискуссии "Новое правительство Израиля: куда качнется внешнеполитический маятник?" на площадке клуба "Валдай".