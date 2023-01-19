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42 минуты назад

Посол РФ: Россия рассчитывает, что Израиль не станет поставлять вооружения Украине

ТАСС

Россия рассчитывает, что Израиль продолжит линию на отказ от поставок любых вооружений Украине, заявил в четверг посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Посол РФ: Россия рассчитывает, что Израиль не станет поставлять вооружения Украине
Фото: ТАССТАСС

"Для обеих стран важно, чтоб эта линия [Израиля] на отказ от поставок любых вооружений, их компонентов и прочего в зону конфликта для Украины была продолжена", - сказал он в ходе дискуссии "Новое правительство Израиля: куда качнется внешнеполитический маятник?" на площадке клуба "Валдай".

Викторов также заявил, что любые попытки вывести РФ из процесса ближневосточного урегулирования политически несостоятельны.

Политика,Анатолий Викторов,Валдайский клуб,
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