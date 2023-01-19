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33 минуты назад

Кремль не увидел противоречий в словах Медведева о проигрыше ядерных держав

Lenta.ruиещё 4

Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о проигрыше ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине страны. Об этом в четверг, 19 января, заявил пресс-сектерать президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Кремль не увидел противоречий в словах Медведева о проигрыше ядерных держав
Фото: ТАССТАСС

Накануне Медведев, комментируя обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого оружия заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может привести к ядерной.

«Нет. Это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет», — сказал представитель Кремля.

Политика,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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