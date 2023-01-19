Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова пресс-службы Госдепа США Неда Прайса о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют возможность наносить удары по Крыму, используя американское оружие. Его слова приводит ТАСС.
Антонов подчеркнул, что риторика американских властей становится все более воинственной. Он ответил на слова Госдепа об использовании американского оружия ВСУ на территории полуострова и отметил, что ведомство подталкивает Киев к совершению терактов в России.
«Услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность. Риски эскалации конфликта только усилятся», — предупредил дипломат.
Ранее Госдеп заявил о самостоятельных решениях Киева о применении западного оружия. «В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать это оружие и поставки для защиты своей территории», — подчеркнул Прайс.