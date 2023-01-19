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26 минут назад

Россию отказались принимать на Мюнхенской конференции

Елена Прошина

Представители Российской Федерации не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году, которая пройдет 17-19 февраля. Об этом сообщил председатель Кристоф Хойсген в интервью Reuters, передает РБК.

Россию отказались принимать на Мюнхенской конференции
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Он уточнил, что причиной такого решения стало нежелание организаторов давать площадку нарушителям международного права.

Как пишет Reuters, Мюнхенскую конференцию называют «Давосом для обороны», отсылая на форум в швейцарском городе Давос, где ежегодно проходят экономические форумы.

В прошлом году представили России не присутствовали на Мюнхенской конференции по собственной инициативе. В министерстве иностранных дел РФ объяснили это решение «различными причинами». Ведомство указало, что в последние годы конференция перестала быть примером «объективности и инклюзивности». Москва намеревалась игнорировать Мюнхенскую конференцию даже в случае получения приглашения, отметили в ведомстве в конце 2022 года.

РБК напоминает, что Кристоф Хойсген в середине 2022 года назвал заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева «клоуном». Таким образом он отреагировал на его высказывание о боязни приглашать представителей России на Мюнхенскую конференцию, так как Запад не хочет «слушать правду».

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Политика,Кристоф Хойсген,Дмитрий Медведев,МИД России,Совет безопасности РФ,
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