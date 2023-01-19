Постпред РФ оценил вариант «корейского сценария» на Украине

Вероятность завершения военного конфликта между Россией и Украиной и при этом достижения целей, установленных президентом РФ Владимиром Путиным, по «корейскому сценарию» крайне мала. Такое мнение выразил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Европейском союзе Кирилл Логвинов, передает газета «Известия».

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Он уточнил, что представители Европейского союза и России отказываются вести диалог друг с другом по вопросам урегулирования конфликта на Украине как в контексте «корейского варианта», так и во всех остальных. Логвинов считает, что Евросоюз мог в свое время решить многолетние проблемы жителей Украины, однако так этого и не сделал.

Он добавил, что Франция и Германия в свое время пытались бороться с кризисом на Украине в 2014 году, однако позже выяснилось: они не только потерпели неудачу, но и усугубили положение дел.