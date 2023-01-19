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27 минут назад

Постпред РФ оценил вариант «корейского сценария» на Украине

Елена Прошина

Вероятность завершения военного конфликта между Россией и Украиной и при этом достижения целей, установленных президентом РФ Владимиром Путиным, по «корейскому сценарию» крайне мала. Такое мнение выразил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Европейском союзе Кирилл Логвинов, передает газета «Известия».

Постпред РФ оценил вариант «корейского сценария» на Украине
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что представители Европейского союза и России отказываются вести диалог друг с другом по вопросам урегулирования конфликта на Украине как в контексте «корейского варианта», так и во всех остальных. Логвинов считает, что Евросоюз мог в свое время решить многолетние проблемы жителей Украины, однако так этого и не сделал.

Он добавил, что Франция и Германия в свое время пытались бороться с кризисом на Украине в 2014 году, однако позже выяснилось: они не только потерпели неудачу, но и усугубили положение дел.

В интервью Логвинов рассказал, что Запад продолжает поставлять вооружение на Украину, хотя их запасы истощены. Европейский союз сегодня считает Россию главной угрозой безопасности, поэтому продолжит отправлять оружие в максимальном объеме. Логвинов также сообщил о готовности ЕС ввести десятый пакет санкций.

Политика,Кирилл Логвинов,Владимир Путин,ЕС,
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