Названа причина вызова российского посла в МИД Канады

По ее мнению, комментарий Лаврова о том, что шаги Соединенных Штатов по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение "русского вопроса", являются "антисемитскими".

Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что США организовали коалицию из ЕС и НАТО, чтобы вести через Украину войну с Россией для окончательного решения "русского вопроса". Министр иностранных дел РФ сравнил действия Вашингтона с действиями Наполеона, который мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, а также с действиями Гитлера, который захватил большинство европейских стран и бросил вызов СССР. В среду посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил, что его вызвали в МИД. Он отметил, что ему не сообщили тему, которую канадские власти намерены с ним обсудить.