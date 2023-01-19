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19 минут назад

Глава МИД Канады назвала причину вызова российского посла

Москва24иещё 1

Посла РФ в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады из-за высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли. Об этом сообщает ТАСС.

Названа причина вызова российского посла в МИД Канады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, комментарий Лаврова о том, что шаги Соединенных Штатов по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение "русского вопроса", являются "антисемитскими".

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Жоли также заявила, что Канада выразит Степанову недовольство по поводу действий сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что США организовали коалицию из ЕС и НАТО, чтобы вести через Украину войну с Россией для окончательного решения "русского вопроса". Министр иностранных дел РФ сравнил действия Вашингтона с действиями Наполеона, который мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, а также с действиями Гитлера, который захватил большинство европейских стран и бросил вызов СССР. В среду посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил, что его вызвали в МИД. Он отметил, что ему не сообщили тему, которую канадские власти намерены с ним обсудить.

Политика,Мелани Жоли,Олег Степанов,Сергей Лавров,НАТО,ЕС,
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