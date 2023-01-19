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12 минут назад

Власти Крыма назвали заблуждением позицию президента Сербии Вучича по статусу полуострова

Газета.Ruиещё 1

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что позиция президента Сербии Александра Вучича об украинском статусе Крыма и Донбасса является заблуждением. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Крыма отреагировали на позицию Вучича по статусу полуострова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это право Вучича. Каждый самостоятельный политик имеет право на собственные заблуждения. Если, конечно, это заблуждения самого Вучича, а не те, к которым он вынужден примкнуть", - сказал Константинов.

По его словам, имеет смысл переубеждать сербского президента, если это его собственная позиция.

Ранее Вучич заявил, что территории Крыма и Донбасса "всегда будут украинскими". По его словам, Сербия с самого начала заявляла, что не может поддерживать специальную военную операцию Российской федерации на территории Украины. Он добавил, что худшее в данном конфликте еще впереди и отметил, что "много месяцев" не разговаривал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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