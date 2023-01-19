Власти Крыма отреагировали на позицию Вучича по статусу полуострова

"Это право Вучича. Каждый самостоятельный политик имеет право на собственные заблуждения. Если, конечно, это заблуждения самого Вучича, а не те, к которым он вынужден примкнуть", - сказал Константинов.

Ранее Вучич заявил, что территории Крыма и Донбасса "всегда будут украинскими". По его словам, Сербия с самого начала заявляла, что не может поддерживать специальную военную операцию Российской федерации на территории Украины. Он добавил, что худшее в данном конфликте еще впереди и отметил, что "много месяцев" не разговаривал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.