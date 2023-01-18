В Грузии оценили идею о возобновлении авиасообщения с РФ

Грузинские депутаты положительно оценили возобновление прямого авиасообщения между страной и Россией. Их слова приводит ТАСС.

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В частности, депутат Давид Матикашвили напомнил, что в России проживает до миллиона этнических грузин, в связи с чем прямое авиасообщение между странами станет «безусловно, позитивным».

«Думаю, нашим гражданам будет от этого лучше», — сказал другой парламентарий Рати Ионатамишвили.