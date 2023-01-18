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1 час назад

Захарова ответила Шольцу на пожелание России проиграть

RT на русскомиещё 7

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия должна проиграть Украине.

Захарова ответила Шольцу на пожелание России проиграть
Фото: ТАССТАСС

«Врождённое уродство Шольца», — написала она в Telegram.

Ранее Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Россия должна потерпеть неудачу в своей операции на Украине, и тогда военные действия завершатся.

Он пообещал продолжать поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

Шольц: «Чтобы конфликт закончился, РФ должна потерпеть неудачу»

В свою очередь, российский президент Владимир Путин назвал победу России неизбежной.

Он выразил уверенность в том, что работа оборонно-промышленного комплекса в этом поможет.

Политика,Олаф Шольц,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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