Захарова ответила Шольцу на пожелание России проиграть

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия должна проиграть Украине.
«Врождённое уродство Шольца», — написала она в Telegram.
Ранее Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Россия должна потерпеть неудачу в своей операции на Украине, и тогда военные действия завершатся.
Он пообещал продолжать поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».
В свою очередь, российский президент Владимир Путин назвал победу России неизбежной.
Он выразил уверенность в том, что работа оборонно-промышленного комплекса в этом поможет.