Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений на выход из гражданства РФ

Посольство России в Эстонии временно приостановило прием заявлений о выходе из гражданства. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

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«Прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен», — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне, желающие оформить общегражданский заграничный паспорт, могут также обратиться в Консульский отдел посольства Российской Федерации в Финляндии, уточняется на сайте.