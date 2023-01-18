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21 минуту назад

Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений на выход из гражданства России

Lenta.ruиещё 1

Посольство России в Эстонии временно приостановило прием заявлений о выходе из гражданства. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений на выход из гражданства РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен», — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне, желающие оформить общегражданский заграничный паспорт, могут также обратиться в Консульский отдел посольства Российской Федерации в Финляндии, уточняется на сайте.

Ранее МИД Эстонии потребовал от российского посольства сокращения числа дипломатов до 8 должностей и административного, технического и обслуживающего персонала до 15 должностей. «Целью решения является достижение паритета численности служащих посольства, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет платным», — отметили в эстонском МИД.

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