Bloomberg: Сербия пытается дистанцироваться от РФ из-за СВО

Отношения между президентами России и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем стали более натянутыми после начала конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, Сербия пытается всячески дистанцироваться от России после начала специальной военной операции несмотря на то, что является старым союзником РФ в Европе.
Вучич заявил, что в течение нескольких месяцев не общался со своим российским коллегой, и подчеркнул, что в Сербии отвергают территориальные претензии России к Украине.
«Мы с самого начала говорили, что не в силах и не можем поддержать вторжение России в Украину <...> Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина — так и останется», — сказал Вучич во вторник в своей резиденции в Белграде.