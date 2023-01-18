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53 минуты назад

Bloomberg: Сербия пытается дистанцироваться от РФ из-за СВО

Газета.Ruиещё 1

Отношения между президентами России и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем стали более натянутыми после начала конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

Bloomberg: Сербия пытается дистанцироваться от РФ из-за СВО
Фото: ТАССТАСС

По информации агентства, Сербия пытается всячески дистанцироваться от России после начала специальной военной операции несмотря на то, что является старым союзником РФ в Европе.

Вучич заявил, что в течение нескольких месяцев не общался со своим российским коллегой, и подчеркнул, что в Сербии отвергают территориальные претензии России к Украине.

«Мы с самого начала говорили, что не в силах и не можем поддержать вторжение России в Украину <...> Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина — так и останется», — сказал Вучич во вторник в своей резиденции в Белграде.

Политика,В мире,Владимир Путин,
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