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10 минут назад

Лавров отметил отсутствие сил у США сдерживать Россию и Китай

Деловая газета "Взгляд"

Вашингтону не хватает собственных сил сдерживать Россию и Китай, в связи с чем у Запада не частичная, а полная мобилизация на этих направлениях, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Лавров отметил отсутствие сил у США сдерживать Россию и Китай
Фото: риа новостириа новости

По словам министра, для проведения курса на доминирование, прежде всего в интересах сдерживания России и Китая, американцам своих сил не хватает, поэтому сейчас они проводят не частичную, а полную мобилизацию лагеря, передает ТАСС его слова.

Происходящее он назвал подтверждением того, что на исходе оказалась идея противодействия формированию многополярного мира.

Также глава российского ведомства отметил стремление Запада внести разлад в отношения между Россией и Китаем. Подтверждение этому находятся в открытом доступе, отметил Лавров. Среди этих документов Лавров назвал декларации между НАТО и Евросоюзом, доктрины США в сфере безопасности.

Лавров заявил, что Запад будет и дальше «раздражать» Китай по различным вопросам, в том числе по Тибету, Гонконгу и Синьцзяну.

Ранее министр сообщил, что Россия намерена делать все, чтобы обеспечить свою безопасность вблизи японских островов.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,ЕС,
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