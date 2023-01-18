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23 минуты назад

В Госдуме ответили на вопрос о закрытии YouTube в России

Lenta.ru

Глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн ответил на вопрос о возможном закрытии видеохостинга YouTube в России после соответствующего заявления основателя и руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. В беседе с Ura.Ru депутат заявил, что в Госдуме ничего не слышали о запрете платформы.

В Госдуме ответили на вопрос о закрытии YouTube в России
Фото: ТАССТАСС

По словам депутата, Госдума не рассматривала вопрос о запрете YouTube в России.

18 января основатель ЧВК «Вагнер» заявил о скором закрытии YouTube.

«В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — указал он.

Пригожин также назвал платформу информационной чумой.

Ранее в этот же день гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что вопрос о блокировке YouTube в России могут рассмотреть, если платформа продолжит нарушать российское законодательство. При этом он отметил, что Rutube не является заменой YouTube, поскольку YouTube — это всемирный видеопоисковик, который развивался долгие годы.

Политика,Евгений Пригожин,Александр Хинштейн,Александр Жаров,Газпром-медиа,Госдума,
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