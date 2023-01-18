В Госдуме ответили на вопрос о закрытии YouTube в России

Глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн ответил на вопрос о возможном закрытии видеохостинга YouTube в России после соответствующего заявления основателя и руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. В беседе с Ura.Ru депутат заявил, что в Госдуме ничего не слышали о запрете платформы.

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По словам депутата, Госдума не рассматривала вопрос о запрете YouTube в России.

18 января основатель ЧВК «Вагнер» заявил о скором закрытии YouTube.

«В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — указал он.

Пригожин также назвал платформу информационной чумой.