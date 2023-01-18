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27 минут назад

Лавров: Россия намерена делать все для обеспечения безопасности вблизи японских островов

Деловая газета "Взгляд"

Россия намерена делать все, чтобы обеспечить свою безопасность вблизи японских островов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров озвучил намерение РФ обеспечить свою безопасность у японских островов
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФТАСС/Пресс-служба МИД РФ

По его словам, Россия, как и в случае с укреплением НАТО на севере Европы, будет делать выводы о том, что касается обеспечения наших интересов безопасности вблизи Японии, передает ТАСС.

Лавров напломнил, что у России есть посольство в Японии, а в Москве есть посольство Японии, замена бывшему послу России в Японии Михаилу Галузину скоро направится в Токио, и Москва не собирается задерживать этот процесс, поскольку считает важным всегда иметь возможность выслушать собеседников, донести наши озабоченности.

Напомним, 25 ноября российский лидер Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии и назначил его на должность замглавы МИД России.

Политика,Михаил Галузин,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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