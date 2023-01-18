Лавров озвучил намерение РФ обеспечить свою безопасность у японских островов

Россия намерена делать все, чтобы обеспечить свою безопасность вблизи японских островов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

По его словам, Россия, как и в случае с укреплением НАТО на севере Европы, будет делать выводы о том, что касается обеспечения наших интересов безопасности вблизи Японии, передает ТАСС.

Лавров напломнил, что у России есть посольство в Японии, а в Москве есть посольство Японии, замена бывшему послу России в Японии Михаилу Галузину скоро направится в Токио, и Москва не собирается задерживать этот процесс, поскольку считает важным всегда иметь возможность выслушать собеседников, донести наши озабоченности.