Путин: Россия будет и дальше фиксировать преступления Киева

Президент Владимир Путин заявил, что Россия фиксирует преступления киевского режима, в том числе и против гражданского населения. В ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в Санкт-Петербурге он подчеркнул, что эта работа продолжится и в дальнейшем, пишет ТАСС.

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Говоря о политике властей Украины, глава государства отметил, что фиксировать все их преступления обязательно необходимо.

«Следственный комитет этим занимается. Не только фиксирует - обобщает эти материалы и дает им правовую оценку. И дальше по этому пути обязательно пойдем», — заверил глава государства.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».