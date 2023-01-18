Путин: Россия будет и дальше фиксировать преступления Киева

Президент Владимир Путин заявил, что Россия фиксирует преступления киевского режима, в том числе и против гражданского населения. В ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в Санкт-Петербурге он подчеркнул, что эта работа продолжится и в дальнейшем, пишет ТАСС.
Говоря о политике властей Украины, глава государства отметил, что фиксировать все их преступления обязательно необходимо.
«Следственный комитет этим занимается. Не только фиксирует - обобщает эти материалы и дает им правовую оценку. И дальше по этому пути обязательно пойдем», — заверил глава государства.
Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее в ходе встречи с ветеранами в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда Путин подчеркнул, что Россия начала спецоперацию для защиты людей в Донбассе и завершения трагедии, которая началась с государственным переворотом на Украине в 2014 году. Тогда, по его словам, украинские власти стали «истреблять» людей, проживающих в Донбассе и связывающих себя с русской культурой и языком.