«Неонацисты правят бал»: Путин о госперевороте на Украине

Президент РФ Владимир Путин назвал источником нынешней украинской власти госпереворот 2014 года и заявил, что руководство страной захватили неонацисты. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление президент сделал на встрече с ветеранами в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
«Что касается преступлений против гражданского населения со стороны неонацистов, которые обосновались на Украине и правят там бал, захватили власть в результате этого госпереворота, - все, что потом происходило, имеет значение», - подчеркнул Путин.
По его мнению, в России никогда не должны забывать, что нынешнее руководство Украины - это преемники людей, пришедших к власти в результате госпереворота.
Ранее президент РФ заявил, что западные страны поддержали госпереворот на Украине, чтобы «показать, кто в доме хозяин».
«Всем сидеть, извините меня, на попе ровно и не крякать. Будет так, как мы скажем», - по-другому не могу объяснить эти действия», - так он охарактеризовал политику США и их союзников.