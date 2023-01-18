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1 час назад

«Неонацисты правят бал»: Путин о госперевороте на Украине

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин назвал источником нынешней украинской власти госпереворот 2014 года и заявил, что руководство страной захватили неонацисты. Об этом сообщает ТАСС.

«Неонацисты правят бал»: Путин о госперевороте на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление президент сделал на встрече с ветеранами в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

«Что касается преступлений против гражданского населения со стороны неонацистов, которые обосновались на Украине и правят там бал, захватили власть в результате этого госпереворота, - все, что потом происходило, имеет значение», - подчеркнул Путин.

По его мнению, в России никогда не должны забывать, что нынешнее руководство Украины - это преемники людей, пришедших к власти в результате госпереворота.

Ранее президент РФ заявил, что западные страны поддержали госпереворот на Украине, чтобы «показать, кто в доме хозяин».

«Всем сидеть, извините меня, на попе ровно и не крякать. Будет так, как мы скажем», - по-другому не могу объяснить эти действия», - так он охарактеризовал политику США и их союзников.

Политика,Владимир Путин,
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