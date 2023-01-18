Пушков: Турцию не исключат из НАТО

Североатлантический альянс не исключит Турцию из своего состава, поскольку Анкара является опорой блока на Ближнем Востоке, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова бывшего помощника президента США Джона Болтона.

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Предложение Болтона о том, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос из-за отсутствия жесткой антироссийской политики, нежизнеспособно, написал Пушков в своем Telegram-канале.

Турция является опорой для альянса на Ближнем Востоке, и во внеблоковом статусе она способна стать самостоятельным центром силы и «отвязанной пушкой» (loose cannon)», которую Запад не смог бы контролировать.

Конфликт Анкары и Афин усилился бы, и повлиять на поведение президента Турции Тайипа Эрдогана стало бы невозможно. В случае выхода Турции из альянса вероятным бы стало сближение Анкары и Москвы.

«В общем, не вариант для США и НАТО. Пустой треп», – заключил Пушков.