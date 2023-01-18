Лавров заявил о "полной мобилизации" на Западе

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у США "не хватает своих сил сдерживать Россию и Китай". Об этом он сообщил на своей итоговой ежегодной пресс-конференции, передает ТАСС.

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По мнению Лаврова, у западных стран "не частичная, а полная мобилизация на этих направлениях".

Ранее сообщалось, что США признают суверенное право каждого государства на решения о поставках танков Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в Вашингтоне. Он отметил, что решение о поставках украинской стороне конкретных типов вооружений является "суверенным решением" каждой страны.