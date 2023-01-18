Лавров раскрыл просьбу Турции к России

Турция просит Россию посодействовать нормализации отношений с Сирией. Как пишет ТАСС, об этом в ходе пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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«Турция выступает за нормализацию отношений с Сирией и попросила содействия РФ в этом, готовятся контакты по данному направлению», — заявил глава МИД.

Напомним, что в декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. Тогда сообщалось, что президент России позитивно оценил эту идею. При этом перед контактом глав государств должны состояться консультации разведки, военных и министров иностранных дел трех стран.