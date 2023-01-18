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31 минуту назад

Лавров раскрыл просьбу Турции к России

Никита Бородкин

Турция просит Россию посодействовать нормализации отношений с Сирией. Как пишет ТАСС, об этом в ходе пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров раскрыл просьбу Турции к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Турция выступает за нормализацию отношений с Сирией и попросила содействия РФ в этом, готовятся контакты по данному направлению», — заявил глава МИД.

Напомним, что в декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. Тогда сообщалось, что президент России позитивно оценил эту идею. При этом перед контактом глав государств должны состояться консультации разведки, военных и министров иностранных дел трех стран.

16 января Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсуждали вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе и инициативу Анкары о начале трехсторонних консультаций.

Политика,Башар Асад,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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