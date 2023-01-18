Лавров ответил на идею Украины о трибунале фразой «чем бы дитя ни тешилось»

Украинская сторона использует идею о трибунале над Россией как трибуну для сотрясания воздуха. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Чем бы дитя не тешилось, но все эти трибуналы нужны Украине и их покровителем как трибуны, чтобы сотрясать воздух. Больше ни для чего», — заключил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия честно выполняла положения Минских соглашений, в то время как отказавшиеся от документа подписанты от стран Запада позже признались в том, что договоренности были подписаны для того, чтобы выиграть время для военной помощи Украине и подготовке к конфликту с Россией. Он назвал шулерами западных подписантов Минских соглашений.